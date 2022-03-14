İbo Show’u Seren Serengil Kattı Karıştırdı! Eski Sevgili Defterlerini Açtıkça Açtı; Ortalık Yıkıldı! Yeni Sevgilisi Sinir Krizine Girebilir!
STAR TV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show, Pazar akşamını salladı! Seren Serengil’in konuk olarak katıldığı İbo Show’da her şey yerle bir oldu! Programı birbirine katan Seren Serengil, eski sevgili defterlerini açarak şok etkisi yarattı. Ortalığı yıkan Seren Serengil’in dediklerinin ise İbrahim Tatlıses’in sevgilisinin zoruna gideceğine dair yorumlarda arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü ayrı bir olay olan Seren Serengil, İbo Show’a konuk olarak katıldı! Dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulunan Seren Serengil, ilk bombayı resmen patlattı! İbrahim Tatlıses’in yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Seren Serengil, İbrahim Tatlıses’i çok fena köşeye sıkıştırdı! Bunun yanında öyle bir açıklamaya yer verdi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.