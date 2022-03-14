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14 Mar 2022 - 11:40

İbo Show’u Seren Serengil Kattı Karıştırdı! Eski Sevgili Defterlerini Açtıkça Açtı; Ortalık Yıkıldı! Yeni Sevgilisi Sinir Krizine Girebilir!

STAR TV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show, Pazar akşamını salladı! Seren Serengil’in konuk olarak katıldığı İbo Show’da her şey yerle bir oldu! Programı birbirine katan Seren Serengil, eski sevgili defterlerini açarak şok etkisi yarattı. Ortalığı yıkan Seren Serengil’in dediklerinin ise İbrahim Tatlıses’in sevgilisinin zoruna gideceğine dair yorumlarda arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…