Ankara'da 200 GR EKMEK 2.75 TL Oldu! Halk Ekmek Ve Normal Ekmek Fiyatları Ankara'da Bu Fiyattan Satılacak!

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sırasında ekmek fiyatları netlik kazandı. ANKESOB Toplantı Salonunda meydana gelen toplantı Hüseyin Ar başkanlığında yapıldı. Komisyonda kararlar verildi ve birçok ürün gibi ekmeğe de beklenen zam geldi.

Vatandaşlar isyan etmeye başladı. Artık kuru ekmek almanın bile çok zor olduğu bu günlerde ekmek fiyatlarının güncel hali merak edilmeye başladı.

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