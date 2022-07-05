Ankara'da 200 GR EKMEK 4 TL Oldu! Normal Ekmek Fiyatları Ankara'da 5 Temmuz'da Bu Fiyattan Satılacak!
Ankara’da ekmeğe öyle bir zam geldi ki rekor üstüne rekor geldi. Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı ve 200 gram ekmeğin net fiyatı belli oldu.
Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sırasında ekmek fiyatları netlik kazandı. ANKESOB Toplantı Salonunda meydana gelen toplantı ile ekmeğe zam yapıldı. Komisyonda kararlar verildi ve birçok ürün gibi ekmeğe de beklenen zam geldi.
Vatandaşlar isyan etmeye başladı. Artık kuru ekmek almanın bile çok zor olduğu bu günlerde ekmek fiyatlarının güncel hali merak edilmeye başladı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
05 Tem 2022 - 11:37 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.