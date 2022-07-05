- 05 Tem 2022 - 11:37 G: 05 Tem 2022 - 11:38

Ankara'da 200 GR EKMEK 4 TL Oldu! Normal Ekmek Fiyatları Ankara'da 5 Temmuz'da Bu Fiyattan Satılacak!

Ankara’da ekmeğe öyle bir zam geldi ki rekor üstüne rekor geldi. Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı ve 200 gram ekmeğin net fiyatı belli oldu.

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sırasında ekmek fiyatları netlik kazandı. ANKESOB Toplantı Salonunda meydana gelen toplantı ile ekmeğe zam yapıldı. Komisyonda kararlar verildi ve birçok ürün gibi ekmeğe de beklenen zam geldi.

Vatandaşlar isyan etmeye başladı. Artık kuru ekmek almanın bile çok zor olduğu bu günlerde ekmek fiyatlarının güncel hali merak edilmeye başladı.

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05 Tem 2022 - 11:37 - Gündem

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