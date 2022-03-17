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17 Mar 2022 - 22:47

Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş

Camdaki Kız dizisinin yeni karakteri olan Pera, geçtiğimiz hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Pera’ya hayat vermesiyle dizinin seyircisinden onay almayı başarmış olan Leyla Feray, Camdaki Kız izleyicisinin merak ettiği isimlerden biri de olur hale geldi. Sizde Leyla Feray ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...