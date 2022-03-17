Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş
Camdaki Kız dizisinin yeni karakteri olan Pera, geçtiğimiz hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Pera’ya hayat vermesiyle dizinin seyircisinden onay almayı başarmış olan Leyla Feray, Camdaki Kız izleyicisinin merak ettiği isimlerden biri de olur hale geldi. Sizde Leyla Feray ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Camdaki Kız dizisinin yeni karakteri olan Pera, geçtiğimiz hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Pera’ya hayat vermesiyle dizinin seyircisinden onay almayı başarmış olan Leyla Feray, Camdaki Kız izleyicisinin merak ettiği isimlerden biri de olur hale geldi. Peki, Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Feray’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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17 Mar 2022 - 22:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.