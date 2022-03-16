Sadakatsiz Dizisinde Set Aşkı Gerçek Oldu! Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, O Oyuncu da Aynı Dizide!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de büyük aşk gerçek oldu! Başrol oyuncularının sessiz sedasız aşk yaşadığı konuşulurken; Cansu Dere’nin diziden o isimle adının anılması ise şok etkisi yarattı. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk iddiası ise Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisinin sevenlerinin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanan Sadakatsiz dizisi ilk sezonda çok beğenilmişti. Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonundaysa kısır döngüye girilmişti. Dizinin final olmasına ramak kala ortaya çıkan aşk iddiası şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.