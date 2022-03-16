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16 Mar 2022 - 11:16

Sadakatsiz Dizisinde Set Aşkı Gerçek Oldu! Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, O Oyuncu da Aynı Dizide!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de büyük aşk gerçek oldu! Başrol oyuncularının sessiz sedasız aşk yaşadığı konuşulurken; Cansu Dere’nin diziden o isimle adının anılması ise şok etkisi yarattı. Gündeme bomba gibi düşen bu aşk iddiası ise Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisinin sevenlerinin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…