Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Sahura Kalkacağımız ve İftar Yapacağımız O Gün!
Ramazan Ayı’na sayılı gün kala alışverişler hız kazanırken ilk sahura kalkacağımız günden ilk iftar yapacağımız günün tarihine kadar birçok detay merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı açıkladı. İşte, merak edilen tarihler…
Ramazan Ayı’na sayılı gün kala İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak nitelendirdiğimiz mübarek zaman dilimi araştırılmaya başlandı. Gece sahura kalkıp, akşam ezanına kadar oruçlarımızı tuttuğumuz bu mübarek ayın başlangıcı 2022 yılında ne zaman, bayram ne zaman gibi merak edilen tüm soruların yanıtları Diyanet tarafından açıklandı.
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14 Mar 2022 - 23:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.