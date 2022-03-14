- 14 Mar 2022 - 23:14

Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Sahura Kalkacağımız ve İftar Yapacağımız O Gün!

Ramazan Ayı’na sayılı gün kala alışverişler hız kazanırken ilk sahura kalkacağımız günden ilk iftar yapacağımız günün tarihine kadar birçok detay merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı açıkladı. İşte, merak edilen tarihler…

Ramazan Ayı’na sayılı gün kala İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak  nitelendirdiğimiz mübarek zaman dilimi araştırılmaya başlandı. Gece sahura kalkıp, akşam ezanına kadar oruçlarımızı tuttuğumuz bu mübarek ayın başlangıcı 2022 yılında ne zaman, bayram ne zaman gibi merak edilen tüm soruların yanıtları Diyanet tarafından açıklandı.

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14 Mar 2022 - 23:14 - Yaşam

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