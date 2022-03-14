- 14 Mar 2022 - 14:23 G: 14 Mar 2022 - 14:24

Survivor’da Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Saç Baş Kavgaya Hazır Olun; Tüyler Ürperecek! Takım Arkadaşları Bile Ayıramadı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kavgalar bitmek nedir bilmiyor! Gönüllüler takımının birbirine girdiği görülürken; saç baş kavgaya gireceklerine dair iddialar arka arkaya geldi! Tüyler ürperten sözleri birbirlerine söyleyen isimleri; takım arkadaşları bile ayıramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde bir öncekinden daha heyecan yaşatan Survivor yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi seyircileri yarışmaya kilitlemişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasının yeni bölümünde ise Gönüllüler takımının birbirine girdiği resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 14:23 Ankara- Yaşam

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