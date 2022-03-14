Survivor’da Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Saç Baş Kavgaya Hazır Olun; Tüyler Ürperecek! Takım Arkadaşları Bile Ayıramadı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kavgalar bitmek nedir bilmiyor! Gönüllüler takımının birbirine girdiği görülürken; saç baş kavgaya gireceklerine dair iddialar arka arkaya geldi! Tüyler ürperten sözleri birbirlerine söyleyen isimleri; takım arkadaşları bile ayıramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde bir öncekinden daha heyecan yaşatan Survivor yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi seyircileri yarışmaya kilitlemişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasının yeni bölümünde ise Gönüllüler takımının birbirine girdiği resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.