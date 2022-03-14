İnsana has bir özellik olan duygu ve duygulanmalar, her burcun insanında aynı şekilde kendisini göstermiyor. Ancak bu listede yer alan burçlar gösterdikleri duygusal tepkiler ile Zodyak kuşağının en dramatik burçları olmayı başarıyor. Peki, en dramatik burçlar hangisidir? İşte çarpıcı, ani ve heyecanlı o burçlar…

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