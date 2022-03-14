- 14 Mar 2022 - 23:07

Tüm Vatandaşların Dikkatine! Torunlara Bakanlar Bu Şartı Sağlıyorsanız 425 Lira Ödeniyor! Hesaplara Anında Yatıyor!

Torunu olan herkes yaşadı. Devlet tam 425 TL her ay ödeme sağlıyor. Belirli şartları yerine getiren herkes rahat edecek. Anında hesaplara yatıyor. İşte, detaylar…

Torunlarına bakanlar için devletten biri birinden farklı destekler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de 2022 yılına ait torunlarına bakma parası olarak her ay 425 TL destek ödemesi öne çıktı. Vatandaşlar tarafından torun bakma parası ödemeleri olarak da bilinen detaylar netlik kazandı.

Ödemeler için başvuruların nasıl yapılacak olduğundan ödemelerin kimlere verileceğine kadar birçok detay netlik kazandı. Büyükanneler için sunulan destek ödemelerinin detayları…

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14 Mar 2022 - 23:07 - Ekonomi

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