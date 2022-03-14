Tüm Vatandaşların Dikkatine! Torunlara Bakanlar Bu Şartı Sağlıyorsanız 425 Lira Ödeniyor! Hesaplara Anında Yatıyor!

Torunlarına bakanlar için devletten biri birinden farklı destekler gelmeye devam ediyor. Bu sefer de 2022 yılına ait torunlarına bakma parası olarak her ay 425 TL destek ödemesi öne çıktı. Vatandaşlar tarafından torun bakma parası ödemeleri olarak da bilinen detaylar netlik kazandı.

Ödemeler için başvuruların nasıl yapılacak olduğundan ödemelerin kimlere verileceğine kadar birçok detay netlik kazandı. Büyükanneler için sunulan destek ödemelerinin detayları…

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