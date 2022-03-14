Kırmızı Et Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Artık Sadece Zenginler Yiyebilecek; Asgari Ücretliye Rüyasında Bile Yok! Bir Kilosu…

Kırmızı et fiyatları ile ilgili olarak öyle bir açıklama geldi ki vatandaşlar artık ne yapacakları karşısında şaştı kaldılar, kimse bu kadar zam geleceğini tahmin bile edemezdi. Adeta yılın en yüksek zamlarına sahip olan kırmızı etin fiyatları şok üstüne şok yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ konu ile ilgili “Fiyatların nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Vatandaşın satın alama gücünün de bir sınırı var. Bu sınır aşıldı gibi geliyor bana.” Sözleri büyük yankı uyandırmıştı. İşte beklenmeyecek kadar yüksek olan zamlı fiyatlar…

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