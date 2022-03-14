- 14 Mar 2022 - 22:29

Kırmızı etten KÖTÜ haber! Kırmızı Et Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! Kırmızı etin kilosu ne kadar oldu 2022?

Kırmızı et almak birçok vatandaş için çok zor bir durumken gelen zamlarla adeta imkansız hale geldi. Asgari ücretle çalışanların resmen rüyasında bile göremeyeceği o zamlı fiyatlar dudak uçuklattı. İşte, zamlı kırmızı et fiyatları…

Kırmızı et fiyatları ile ilgili olarak öyle bir açıklama geldi ki vatandaşlar artık ne yapacakları karşısında şaştı kaldılar, kimse bu kadar zam geleceğini tahmin bile edemezdi. Adeta yılın en yüksek zamlarına sahip olan kırmızı etin fiyatları şok üstüne şok yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ konu ile ilgili “Fiyatların nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Vatandaşın satın alama gücünün de bir sınırı var. Bu sınır aşıldı gibi geliyor bana.” Sözleri büyük yankı uyandırmıştı. İşte beklenmeyecek kadar yüksek olan zamlı fiyatlar…

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14 Mar 2022 - 22:29 - Ekonomi

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