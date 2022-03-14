- 14 Mar 2022 - 14:47

Alişan Eşi Buse Varol Kar Paylaşımıyla Zarafetini Kanıtladı! Buz Gibi Soğuklarda Taytını Çekip… Alişan Kıskançlıktan Mosmor Olabilir!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, yine gündemin ismi oldu! Karların üzerinde sere serpe uzanan Buse Varol, zarafetini kanıtladı. Havaların eksi derecede olmasına aldırış etmeyen Buse Varol, buz gibi soğuklarda taytını çekerek; fizik şov yaptı. Buse Varol’un bu paylaşımını görenler ise “Alişan kıskançlıktan mosmor olacak” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce kızları Eliz’in doğum gününü kutlayan ama bir araya gelmeyen Buse Varol ve Alişan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Her paylaşımları ayrı bir olay yaratan çiftin bu halleri ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Birkaç gün önce el ele görüntülenen Buse Varol ve Alişan, daha sonra ise kaynana iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise ipleri koparan bir gelişme yaşandı! Buse Varol, karların üzerinde sere serpe uzanırken yaptığı paylaşımla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 14:47 Ankara- Yaşam

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