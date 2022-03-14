Alişan Eşi Buse Varol Kar Paylaşımıyla Zarafetini Kanıtladı! Buz Gibi Soğuklarda Taytını Çekip… Alişan Kıskançlıktan Mosmor Olabilir!

Kısa bir süre önce kızları Eliz’in doğum gününü kutlayan ama bir araya gelmeyen Buse Varol ve Alişan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Her paylaşımları ayrı bir olay yaratan çiftin bu halleri ise boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. Birkaç gün önce el ele görüntülenen Buse Varol ve Alişan, daha sonra ise kaynana iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise ipleri koparan bir gelişme yaşandı! Buse Varol, karların üzerinde sere serpe uzanırken yaptığı paylaşımla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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