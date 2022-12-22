Ankara’da Taksi İndi Bindi Kaç TL? İndi Bindi 25 TL Mi! Taksi km başı kaç TL Yazar? 2022 Ankara’da Taksi Ücreti Ne Kadar Oldu?

Akaryakıta peş peşe gelen zamlardan sonra vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu kadar da olmaz dedirten zamlardan bir tanesi de taksilere oldu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da dolmuş şoförlerinin kontak kapatması ardından taksiciler de gözle görülür bariz zamlar yaptılar.

Öyle bir zam geldi ki resmen indi bindi yapmak için dahi ultra zengin olmak gerekecek. Bu devirde zenginlerin dahi yetişemeyeceği zamlar görenleri şok üstüne şoka sürükledi.

Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu?

Ankara taksi açılış ücreti: 10 TL

Ankara taksi indi-bindi ücreti: 25 TL

Ankara taksi kilometrede artış ücreti: 8 TL

Ankara taksi saat ücreti: 48 TL

Ankara taksi birim zaman ücreti (1 Dakika): 0.80 TL

Ankara taksi birim mesafe ücreti (100 Metre): 0.80 TL

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