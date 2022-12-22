Ankara’da Taksi İndi Bindi Kaç TL? İndi Bindi 25 TL Mi! Taksi km başı kaç TL Yazar? 2022 Ankara’da Taksi Ücreti Ne Kadar Oldu?
Akaryakıt zamlarından sonra Ankara taksi ücretleri de bir hayli zamlandı. İndi bindi ücretlerine dahi gelen zam Ankaralı vatandaşların ne yapacakları konusunda şaşkına dönmesine neden oldu. Ankara’da taksi fiyatları ne kadar merak edilirken gelen zamlar kafaları yedirtecek. İşte, detaylar…
Akaryakıta peş peşe gelen zamlardan sonra vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu kadar da olmaz dedirten zamlardan bir tanesi de taksilere oldu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da dolmuş şoförlerinin kontak kapatması ardından taksiciler de gözle görülür bariz zamlar yaptılar.
Öyle bir zam geldi ki resmen indi bindi yapmak için dahi ultra zengin olmak gerekecek. Bu devirde zenginlerin dahi yetişemeyeceği zamlar görenleri şok üstüne şoka sürükledi.
Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu?
Ankara taksi açılış ücreti: 10 TL
Ankara taksi indi-bindi ücreti: 25 TL
Ankara taksi kilometrede artış ücreti: 8 TL
Ankara taksi saat ücreti: 48 TL
Ankara taksi birim zaman ücreti (1 Dakika): 0.80 TL
Ankara taksi birim mesafe ücreti (100 Metre): 0.80 TL
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22 Ara 2022 - 21:15 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.