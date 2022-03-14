- 14 Mar 2022 - 14:54 G: 14 Mar 2022 - 14:56

Ankara’da Taksi Ücretlerine Zam Üzerine Zam! İndi Bindisi Bile Kafaları Yedirtiyor! Ankara’da Taksi Ücreti Ne Kadar Oldu?

Akaryakıt zamlarından sonra Ankara taksi ücretleri de bir hayli zamlandı. İndi bindi ücretlerine dahi gelen zam Ankaralı vatandaşların ne yapacakları konusunda şaşkına dönmesine neden oldu. Ankara’da taksi fiyatları ne kadar merak edilirken gelen zamlar kafaları yedirtecek. İşte, detaylar…

Akaryakıta peş peşe gelen zamlardan sonra vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu kadar da olmaz dedirten zamlardan bir tanesi de taksilere oldu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da dolmuş şoförlerinin kontak kapatması ardından taksiciler de gözle görülür bariz zamlar yaptılar.

Öyle bir zam geldi ki resmen indi bindi yapmak için dahi ultra zengin olmak gerekecek. Bu devirde zenginlerin dahi yetişemeyeceği zamlar görenleri şok üstüne şoka sürükledi.

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14 Mar 2022 - 14:54 - Ekonomi

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