- 14 Mar 2022 - 15:01

Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Bir Değil, İki Değil… Acun Ilıcalı Diskalifiye Edecek; Ödediği Tüm Paraları İsteyecek! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyamet resmen koptu! Telefon şoku yaşanırken; Acun Ilıcalı’nın bu olay sonrasında çıldıracağına dair yorumlar yapıldı! Geçtiğimiz günlerde yine bir telefon şoku yaşanmıştı ama son durum şok içerisinde bıraktı. O yarışmacının diskalifiye edileceğine dair iddialar gündeme gelirken; ödediği tüm paraları alacağına dair yorumlarda geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyamet resmen koparken; seyircilerde büyük şoku yaşamıştı. Ünlüler takımı ödülü kazanmıştı dokunulmazlığında sahibi olmuştu. Ünlüler takımının oyunu kazandığı anlarda ekranlara gelen bir görüntü ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 15:01 Ankara- Yaşam

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