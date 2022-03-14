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14 Mar 2022 - 15:01

Survivor Yarışmasında Telefon Şoku! Bir Değil, İki Değil… Acun Ilıcalı Diskalifiye Edecek; Ödediği Tüm Paraları İsteyecek! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyamet resmen koptu! Telefon şoku yaşanırken; Acun Ilıcalı’nın bu olay sonrasında çıldıracağına dair yorumlar yapıldı! Geçtiğimiz günlerde yine bir telefon şoku yaşanmıştı ama son durum şok içerisinde bıraktı. O yarışmacının diskalifiye edileceğine dair iddialar gündeme gelirken; ödediği tüm paraları alacağına dair yorumlarda geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…