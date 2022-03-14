Yasak Elma Dizisinden Kahreden Haber Geldi! FOX TV Anında Olaya El Attı; Her Şey Karıştı! O Oyuncunun… “Yok Artık”

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Yasak Elma dizisi her hafta pazartesi akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibariyle sevenlerinin karşısında yer alıyor. Bu sefer öyle bir haber geldi ki resmen dizi severler yıkıldı, ne olacak merak ediyor. Kanal ekibi olaya el attı, yine de çözüm bulabilecekler mi merak ediliyor. İşte, Yasak Elma’nın merak edilen akıbeti ne olacak?

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