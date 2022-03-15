Yasak Elma Dizisinin Çekimleri Durdu! FOX TV Anında Olaya El Attı; Yeni Bölüm Şimdilik Yok! O Oyuncunun… “Yok Artık”
FOX TV ekranlarından herkesi derinden sarsan haber geldi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Her şey birbirine girdi. Kanal ekibi olaya el atmak zorunda kaldı. Öyle bir haber geldi ki, artık nasıl düzeltilir bilinmiyor.
Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Yasak Elma dizisi her hafta pazartesi akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibariyle sevenlerinin karşısında yer alıyor. Bu sefer öyle bir haber geldi ki resmen dizi severler yıkıldı, ne olacak merak ediyor. Kanal ekibi olaya el attı, yine de çözüm bulabilecekler mi merak ediliyor. İşte, Yasak Elma’nın merak edilen akıbeti ne olacak?
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15 Mar 2022 - 11:52 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.