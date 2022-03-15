- 15 Mar 2022 - 11:52 G: 15 Mar 2022 - 11:54

Yasak Elma Dizisinin Çekimleri Durdu! FOX TV Anında Olaya El Attı; Yeni Bölüm Şimdilik Yok! O Oyuncunun… “Yok Artık”

FOX TV ekranlarından herkesi derinden sarsan haber geldi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Her şey birbirine girdi. Kanal ekibi olaya el atmak zorunda kaldı. Öyle bir haber geldi ki, artık nasıl düzeltilir bilinmiyor.

Eda Ece, Şevval Sam ve  Berk Oktay gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Yasak Elma dizisi her hafta pazartesi akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibariyle sevenlerinin karşısında yer alıyor. Bu sefer öyle bir haber geldi ki resmen dizi severler yıkıldı, ne olacak merak ediyor. Kanal ekibi olaya el attı, yine de çözüm bulabilecekler mi merak ediliyor. İşte, Yasak Elma’nın merak edilen akıbeti ne olacak?

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15 Mar 2022 - 11:52 - Biyografi

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