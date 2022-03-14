Her burcun insanı uzun süreli ilişkilerin insanı alamıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, uzun süreli ilişkilerden bile isteğe kaçarken; adeta gömlek değiştirir gibi gömlek değiştiriyor! Peki, en şıpsevdi burçlar hangisidir? İşte gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiren o burçlar…

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