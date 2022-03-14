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14 Mar 2022 - 15:25

Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Yeni Kartal gelirken; seyircilerde Üç Kuruş’la birlikte üç yıl sonraya gidecek! Devranın tam tersine döndüğünü gösteren Üç Kuruş dizisi milyonlarca izleyicisini şok içerisinde bıraktı! Bu kez Üç Kuruş kıyametten daha fazlasının yaşanacağı ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edile tüm detaylar…