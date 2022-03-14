- 14 Mar 2022 - 15:25 G: 14 Mar 2022 - 15:33

Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Yeni Kartal gelirken; seyircilerde Üç Kuruş’la birlikte üç yıl sonraya gidecek! Devranın tam tersine döndüğünü gösteren Üç Kuruş dizisi milyonlarca izleyicisini şok içerisinde bıraktı! Bu kez Üç Kuruş kıyametten daha fazlasının yaşanacağı ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edile tüm detaylar…

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisi Pazartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Çukur dizisinin final olmasıyla birlikte ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi senaryosuyla ekranlara seyircileri kilitlemişlerdi. Her bölümü keyifle izlenen Üç Kuruş dizisinin yeni bölüm fragmanı ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 15:25 Ankara- Yaşam

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