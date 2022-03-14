Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Yeni Kartal gelirken; seyircilerde Üç Kuruş’la birlikte üç yıl sonraya gidecek! Devranın tam tersine döndüğünü gösteren Üç Kuruş dizisi milyonlarca izleyicisini şok içerisinde bıraktı! Bu kez Üç Kuruş kıyametten daha fazlasının yaşanacağı ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edile tüm detaylar…
Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygırlaroğlu, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisi Pazartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Çukur dizisinin final olmasıyla birlikte ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi senaryosuyla ekranlara seyircileri kilitlemişlerdi. Her bölümü keyifle izlenen Üç Kuruş dizisinin yeni bölüm fragmanı ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.