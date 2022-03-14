- 14 Mar 2022 - 15:32 G: 14 Mar 2022 - 15:34

Survivor Sema Hastanelik Oldu! Hakaretsiz Kaldı, Nefes Alışları Durdurdu! Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?

Survivor All Star’da akıl almaz olaylar meydana gelmeye devam ediyor. 14 Mart akşamı ekranlara gelecek yayında Sema hastanelik oldu. Hareketsiz kalan Sema milyonları hüngür hüngür ağlattı. O anlar yürekleri ağza getirdi.

Survivor All Star 14 Mart akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer alacak. Dokunulmazlık ve ödül oyunu sırasında öyle bir kaza meydana geldi ki Sema’nın başına gelenler yürekleri ağza getirdi. Fragmanda Sema’nın yerde boylu boyunca yatması ve doktorun başında beklemesi, ada konseyinde yarışmacıların gözyaşları içinde ekranlara yansıması akıllara Survivor Sema diskalifiye mi oldu sorularını akıllara getirdi.

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14 Mar 2022 - 15:32 - Biyografi

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Survivor Sema Hastanelik Oldu! Hakaretsiz Kaldı, Nefes Alışları Durdurdu! Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sema Hastanelik Oldu! Hakaretsiz Kaldı, Nefes Alışları Durdurdu! Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
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