Survivor'da Nefeslerin Tutulduğu Anlar! Survivor Sema sakatlandı mı ne oldu? Son Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da akıl almaz olaylar meydana gelmeye devam ediyor. 14 Mart akşamı ekranlara gelecek yayında Sema hastanelik oldu. Hareketsiz kalan Sema milyonları hüngür hüngür ağlattı. O anlar yürekleri ağza getirdi.
Survivor All Star 14 Mart akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer alacak. Dokunulmazlık ve ödül oyunu sırasında öyle bir kaza meydana geldi ki Sema’nın başına gelenler yürekleri ağza getirdi. Fragmanda Sema’nın yerde boylu boyunca yatması ve doktorun başında beklemesi, ada konseyinde yarışmacıların gözyaşları içinde ekranlara yansıması akıllara Survivor Sema diskalifiye mi oldu sorularını akıllara getirdi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
14 Mar 2022 - 23:16 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.