Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalini Açıkladı! Ne Demir, Ne Yılmaz! Artık Kimse Kurtaramaz; Acı Haber Verildi! Neler Oluyor?
2022 yılı adeta dizilerin final yapma yılı oldu. Birçok dizinin final açıklaması ardından bu sefer de Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bu sefer ne Demir ne de Yılmaz kurtaramaz. Gelen acı haber herkesi derinden etkiledi. İşte, detaylar…
2018 yılından beri sevilerek takip edilen dizilerin başında gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi için de herkesi derinden etkileyen haber geldi. Birçok dizi meydana gelen reyting oranlarından dolayı tutunmayı başaramazken Bir Zamanlar Çukurova da tutunmayı başaramayanlar arasında yer aldı. Yapım ekibinden gelen açıklama herkesi büyük bir şaşkınlığa sürükledi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
14 Mar 2022 - 22:23 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.