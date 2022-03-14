- 14 Mar 2022 - 22:23

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalini Açıkladı! Ne Demir, Ne Yılmaz! Artık Kimse Kurtaramaz; Acı Haber Verildi! Neler Oluyor?

2022 yılı adeta dizilerin final yapma yılı oldu. Birçok dizinin final açıklaması ardından bu sefer de Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bu sefer ne Demir ne de Yılmaz kurtaramaz. Gelen acı haber herkesi derinden etkiledi. İşte, detaylar…

2018 yılından beri sevilerek takip edilen dizilerin başında gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi için de herkesi derinden etkileyen haber geldi. Birçok dizi meydana gelen reyting oranlarından dolayı tutunmayı başaramazken Bir Zamanlar Çukurova da tutunmayı başaramayanlar arasında yer aldı. Yapım ekibinden gelen açıklama herkesi büyük bir şaşkınlığa sürükledi.

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14 Mar 2022 - 22:23 - Dizi Haberleri

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