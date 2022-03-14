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14 Mar 2022 - 15:45

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Açıklama! Ne Demir, Ne Yılmaz! Artık Kimse Kurtaramaz; Acı Haber Verildi! Neler Oluyor?

2022 yılı adeta dizilerin final yapma yılı oldu. Birçok dizinin final açıklaması ardından bu sefer de Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bu sefer ne Demir ne de Yılmaz kurtaramaz. Gelen acı haber herkesi derinden etkiledi. İşte, detaylar…