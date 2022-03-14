- 14 Mar 2022 - 22:22

Kuruluş Osman Dizisine Büyük Transfer! Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!

Kuruluş Osman dizisine öyle bir transfer geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Resmen Burak Özçivit bile neye uğradığını anlamayacak. Sosyal medyanın en çok konuştuğu o ismin transfer tarihi de belli oldu. İşte, detaylar…

ATV ekranlarının her hafta Çarşamba günü sevilerek takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman için öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Böyle bir transfer haberini kimse beklemiyordu.

O sürpriz isim Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı an resmen dengeleri alt üst edecek, reyting oranlarında dengeleri değiştirecek. Birçok yapımın final kararı vermesine neden olacak. Kuruluş Osman kadrosunda yer alacak o isim belli oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Mar 2022 - 22:22 - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Üç Kuruş Gidiyor, Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Beş Saniye Sürmedi! Senaryo Yeniden Yazılıyor! mask
Üç Kuruş Gidiyor, Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Beş Saniye Sürmedi! Senaryo Yeniden Yazılıyor!
Esra Erol’da Final Mi Yapıyor! ATV Kararını Verdi... Artık Yayında Olmayacak, Son Viraja Girildi! mask
Esra Erol’da Final Mi Yapıyor! ATV Kararını Verdi... Artık Yayında Olmayacak, Son Viraja Girildi!
Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Pınar Deniz İçin İmzalar Atıldı; Bombaları Arka Arkaya Patlatıyor! Her Şey Yerle Bir Olacak! mask
Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Pınar Deniz İçin İmzalar Atıldı; Bombaları Arka Arkaya Patlatıyor! Her Şey Yerle Bir Olacak!
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar… mask
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar…
Teşkilat Dizisinde Kıyamet Koptu! O Sahne Milyonların Gözlerini Yummasına Neden Oldu! Herkes O Gerçeği Sonunda Öğrendi… mask
Teşkilat Dizisinde Kıyamet Koptu! O Sahne Milyonların Gözlerini Yummasına Neden Oldu! Herkes O Gerçeği Sonunda Öğrendi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status