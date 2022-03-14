Kuruluş Osman Dizisine Büyük Transfer! Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!

ATV ekranlarının her hafta Çarşamba günü sevilerek takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman için öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Böyle bir transfer haberini kimse beklemiyordu.

O sürpriz isim Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı an resmen dengeleri alt üst edecek, reyting oranlarında dengeleri değiştirecek. Birçok yapımın final kararı vermesine neden olacak. Kuruluş Osman kadrosunda yer alacak o isim belli oldu.

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