- 14 Mar 2022 - 15:55 G: 14 Mar 2022 - 15:57

Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!

Kuruluş Osman dizisine öyle bir transfer geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Resmen Burak Özçivit bile neye uğradığını anlamayacak. Sosyal medyanın en çok konuştuğu o ismin transfer tarihi de belli oldu. İşte, detaylar…

ATV ekranlarının her hafta Çarşamba günü sevilerek takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman için öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Böyle bir transfer haberini kimse beklemiyordu.

O sürpriz isim Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı an resmen dengeleri alt üst edecek, reyting oranlarında dengeleri değiştirecek. Birçok yapımın final kararı vermesine neden olacak. Kuruluş Osman kadrosunda yer alacak o isim belli oldu.

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14 Mar 2022 - 15:55 - Biyografi

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