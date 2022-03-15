- 15 Mar 2022 - 11:34 G: 15 Mar 2022 - 11:35

Kuruluş Osman Dizisine Yeni Oyuncu Geliyor! Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!

Kuruluş Osman dizisine öyle bir transfer geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Resmen Burak Özçivit bile neye uğradığını anlamayacak. Sosyal medyanın en çok konuştuğu o ismin transfer tarihi de belli oldu. İşte, detaylar…

ATV ekranlarının her hafta Çarşamba günü sevilerek takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman için öyle açıklamalar geldi ki görenler gözlerine inanamayacak. Böyle bir transfer haberini kimse beklemiyordu.

O sürpriz isim Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı an resmen dengeleri alt üst edecek, reyting oranlarında dengeleri değiştirecek. Birçok yapımın final kararı vermesine neden olacak. Kuruluş Osman kadrosunda yer alacak o isim belli oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Mar 2022 - 11:34 - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kuruş Dizisi Final Yapıyor! Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Beş Saniye Sürmedi! Senaryo Yeniden Yazılıyor! mask
Üç Kuruş Dizisi Final Yapıyor! Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Beş Saniye Sürmedi! Senaryo Yeniden Yazılıyor!
Yasak Elma Dizisinden Acı Haber Geldi! FOX TV Anında Olaya El Attı; Çekimler Durdu! O Oyuncunun… “Yok Artık” mask
Yasak Elma Dizisinden Acı Haber Geldi! FOX TV Anında Olaya El Attı; Çekimler Durdu! O Oyuncunun… “Yok Artık”
Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Olay! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Ama Hüngür Hüngür Ağlatmaya Karar Verdi! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Olay! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Ama Hüngür Hüngür Ağlatmaya Karar Verdi! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinden Yürek Yakan Veda! Yönetmen O İsmin Üzerini Çizdi! Neler Oluyor? Kadir’den Sonra Bu Olay Yürekleri Yakacak! mask
Kardeşlerim Dizisinden Yürek Yakan Veda! Yönetmen O İsmin Üzerini Çizdi! Neler Oluyor? Kadir’den Sonra Bu Olay Yürekleri Yakacak!
Gönül Dağı Dizisinde Ayrılan Fenomen Oyuncu Geri Dönüyor! Görenler Gözlerine İnanamıyor; Anlaşmalar Resmen Yapıldı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Ayrılan Fenomen Oyuncu Geri Dönüyor! Görenler Gözlerine İnanamıyor; Anlaşmalar Resmen Yapıldı! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Dizisinden O Oyuncuya Yol Gözüktü! Öyle Bir Diziye Veda Edecek Ki, Seyirci Göbek Atacak; Final Olmadan Unutulacak! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden O Oyuncuya Yol Gözüktü! Öyle Bir Diziye Veda Edecek Ki, Seyirci Göbek Atacak; Final Olmadan Unutulacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status