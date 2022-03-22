Masterchef Mehmet Şef Acun Ilıcalı'ya Rakip Oldu! Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık”
Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasından izleyicisini yasa boğacak bir haber geldi. Jüri üyelerinden biri ile yolları ayrıldığı öğrenilen MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuna dahil olacak olan ismin de belli olduğu iddia edildi. İşte MasterChef Türkiye ile ilgili son gelişmeler...
Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasından izleyicisini yasa boğacak bir haber geldi. Jüri üyelerinden biri ile yolları ayrıldığı öğrenilen MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuna dahil olacak olan ismin de belli olduğu iddia edildi. MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılan jüri üyesi görenler ise, gözyaşlarını tutamadı! Peki, MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılan jüri üyesi kim? MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi kadrosu belli oldu mu? İşte, detaylar…
22 Mar 2022 - 00:02 - Masterchef Türkiye 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.