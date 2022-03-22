- 22 Mar 2022 - 00:02 G: 22 Mar 2022 - 00:03

Masterchef Mehmet Şef Acun Ilıcalı'ya Rakip Oldu! Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık”

Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasından izleyicisini yasa boğacak bir haber geldi. Jüri üyelerinden biri ile yolları ayrıldığı öğrenilen MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuna dahil olacak olan ismin de belli olduğu iddia edildi. İşte MasterChef Türkiye ile ilgili son gelişmeler...

Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasından izleyicisini yasa boğacak bir haber geldi. Jüri üyelerinden biri ile yolları ayrıldığı öğrenilen MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonuna dahil olacak olan ismin de belli olduğu iddia edildi. MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılan jüri üyesi görenler ise, gözyaşlarını tutamadı! Peki, MasterChef Türkiye yarışmasından ayrılan jüri üyesi kim? MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi kadrosu belli oldu mu? İşte, detaylar…

22 Mar 2022 - 00:02 - Masterchef Türkiye 2022

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilara’nın Nikah Şahidi Ortaya Çıktı! Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Dedi, 3 Kez Boşanmış Kişiyle… “Yok Artık” mask
Masterchef Dilara’nın Nikah Şahidi Ortaya Çıktı! Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Dedi, 3 Kez Boşanmış Kişiyle… “Yok Artık”
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes” mask
Masterchef Dilara Telli Duvaklı Düğüne Hazırlanıyor! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
Masterchef Pelin Zaman Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle… mask
Masterchef Pelin Zaman Açıldı Saçıldı! Artık Ne Danilo Zanna, Ne Gökhan Akar… İncecik Beli, Düzgün Fiziğiyle…
Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışması All Star Oldu! Acun Ilıcalı Elini Attı; Tüm Başvurular Durdu! Öyle İsimler Geliyor Ki… “Yok Artık!”
Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Pelin “Anne Oldu!” Danilo Zanna’yla Aşk Dedikodularına Karışmıştı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!" mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!"
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Evleniyor; Hem de Masterchef Yarışmacısıyla! Herkes Sergen Diye Bekliyordu; Yüzük Hamlesiyle Titretti! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu... mask
Masterchef Pelin Büyük Yasta! Ayrılık Acısını Kaldıramadı, Öyle Bir Şey Paylaştı ki Herkes Dondu Kaldı! Danilo Zanna ile Anılıyordu...
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor... mask
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor...
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?” mask
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da 21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu! mask
Survivor'da 21 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Bora mı, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım Belli Oldu!
Asgari Ücrete 2. Zam Gelecek Mi? Temmuzda Ara Zam Olur Mu? İşte Asgari Ücret Hakkında Son Gelişmeler... mask
Asgari Ücrete 2. Zam Gelecek Mi? Temmuzda Ara Zam Olur Mu? İşte Asgari Ücret Hakkında Son Gelişmeler...
Survivor Sude Yarışmadan Ayrılıyor! Mert'in Elenmesi Sonrası, Eski Sevgili Makbule Kıskançlık Yarattı! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi! mask
Survivor Sude Yarışmadan Ayrılıyor! Mert'in Elenmesi Sonrası, Eski Sevgili Makbule Kıskançlık Yarattı! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi!
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır? mask
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır?
İbo Show Yeni Bölümünde Büyük Şok! İbrahim Tatlıses’in Eli Ayağına Dolandı; Ne Diyeceğine Şaşırdı! Program Durabilir… “Yok Artık!” mask
İbo Show Yeni Bölümünde Büyük Şok! İbrahim Tatlıses’in Eli Ayağına Dolandı; Ne Diyeceğine Şaşırdı! Program Durabilir… “Yok Artık!”
Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Kimseye İyiliği Dokunmayan O Burçlar… mask
Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Kimseye İyiliği Dokunmayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status