Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer…
Katıldığı yarışma programlarında elde ettiği popülarite sonrası sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline dönüşen Bahar Candan, şimdilerde yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’ programı ile sıkça gündeme gelir oldu. Kendisinin yorumcu olarak dahil olduğu ‘Al Sana Haber’ isimli programda kendisine dair çok samimi itiraflarda bulunan Bahar Candan ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve aylık kazancı haberimizde...
Katıldığı yarışma programlarında elde ettiği popülarite sonrası sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline dönüşen Bahar Candan, şimdilerde yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’ programı ile sıkça gündeme gelir oldu. Kendisinin yorumcu olarak dahil olduğu ‘Al Sana Haber’ isimli programda kendisine dair çok samimi itiraflarda bulunan Bahar Candan, aylık kazancını da ilk kez açıkladı. Bahar Candan’ı söylediği rakamı duyanlar ise, şaşkınlığı asla gizleyemedi! Peki, Bahar Candan aylık ne kadar kazanıyor? Bahar Candan kaç TL kazanıyor? İşte, detaylar…
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14 Mar 2022 - 16:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.