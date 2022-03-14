Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer…

Katıldığı yarışma programlarında elde ettiği popülarite sonrası sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri haline dönüşen Bahar Candan, şimdilerde yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’ programı ile sıkça gündeme gelir oldu. Kendisinin yorumcu olarak dahil olduğu ‘Al Sana Haber’ isimli programda kendisine dair çok samimi itiraflarda bulunan Bahar Candan, aylık kazancını da ilk kez açıkladı. Bahar Candan’ı söylediği rakamı duyanlar ise, şaşkınlığı asla gizleyemedi! Peki, Bahar Candan aylık ne kadar kazanıyor? Bahar Candan kaç TL kazanıyor? İşte, detaylar…

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