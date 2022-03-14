Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Başı Yine Belada! Bu Kez Onu Doruk Bile Kurtaramayacak; Finale Doğru Yokuş Aşağı İniyor… “Yok Artık”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de kıyamet koptu. Asiye’nin başı yeniden belaya girerken; kardeşlerin bir türlü yüzünün gülmemesi ise şok etkisi yarattı! Bu kez onu Doruk’un bile kurtaramayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Yakın zamanda final olacağı düşünülen Kardeşlerim dizisinde yaşanan son olay ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir duyguyu yaşatan Kardeşlerim dizisinde yaşananlarsa seyircileri ekranlara kilitlemişti. Doruk ve Asiye’nin imkansız aşkının yanı sıra dizide olanlarsa sosyal medyayı sallıyordu. Şimdi ise büyük kıyametin kopacağı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.