- 14 Mar 2022 - 16:25 G: 14 Mar 2022 - 16:31

Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Başı Yine Belada! Bu Kez Onu Doruk Bile Kurtaramayacak; Finale Doğru Yokuş Aşağı İniyor… “Yok Artık”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de kıyamet koptu. Asiye’nin başı yeniden belaya girerken; kardeşlerin bir türlü yüzünün gülmemesi ise şok etkisi yarattı! Bu kez onu Doruk’un bile kurtaramayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Yakın zamanda final olacağı düşünülen Kardeşlerim dizisinde yaşanan son olay ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir duyguyu yaşatan Kardeşlerim dizisinde yaşananlarsa seyircileri ekranlara kilitlemişti. Doruk ve Asiye’nin imkansız aşkının yanı sıra dizide olanlarsa sosyal medyayı sallıyordu. Şimdi ise büyük kıyametin kopacağı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Mar 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak! mask
Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak!
Sadakatsiz Dizisinde Bir Aşk Gerçek Oldu! Başrol Oyuncuları Sessiz Sedasız… Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Bir Aşk Gerçek Oldu! Başrol Oyuncuları Sessiz Sedasız… Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…
Üç Kuruş 18. Bölüm Full İzle! 14 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kuruş 18. Bölüm Full İzle! 14 Mart Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 13 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! mask
İBO Show Canlı İzle! 13 Mart 2022 Pazar Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle!
Teşkilat Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Akıbeti Belli Oldu! Göbekler Atılmış; Halaylar Çekilmişti… Son Durum İçler Acısı! Her Şey Yerle Bir… mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Akıbeti Belli Oldu! Göbekler Atılmış; Halaylar Çekilmişti… Son Durum İçler Acısı! Her Şey Yerle Bir…
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti... mask
Survivor 47. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Survivor Eleme Gecesi, Kim Elendi, Kim Gitti...
Sadakatsiz'in Volkan'ı Kan Dondurdu, Milyonların Ağzını Göğe Kadar Açık Bıraktı! Bir Devir Kapanıyor, Ölüyor mu? Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz'in Volkan'ı Kan Dondurdu, Milyonların Ağzını Göğe Kadar Açık Bıraktı! Bir Devir Kapanıyor, Ölüyor mu? Neler Oluyor?
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor! mask
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer… mask
Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer…
Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak! mask
Üç Kuruş Dizisine Yeni Kartal Geliyor! Aradan Üç Yıl Geçti; Devran Tam Tersine Döndü! Bu Kez Kıyametten Daha Fazlası Olacak!
Alişan Eşi Buse Varol Kar Paylaşımıyla Zarafetini Kanıtladı! Buz Gibi Soğuklarda Taytını Çekip… Alişan Kıskançlıktan Mosmor Olabilir! mask
Alişan Eşi Buse Varol Kar Paylaşımıyla Zarafetini Kanıtladı! Buz Gibi Soğuklarda Taytını Çekip… Alişan Kıskançlıktan Mosmor Olabilir!
Survivor’da Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Saç Baş Kavgaya Hazır Olun; Tüyler Ürperecek! Takım Arkadaşları Bile Ayıramadı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Saç Baş Kavgaya Hazır Olun; Tüyler Ürperecek! Takım Arkadaşları Bile Ayıramadı! Neler Oluyor?
Gönül Dağı’nın Günşıl’ı Gülhan Tekin Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Hasan Elmas İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Evlilermiş mask
Gönül Dağı’nın Günşıl’ı Gülhan Tekin Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Hasan Elmas İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Evlilermiş
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş mask
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş
Sadakatsiz Dizisinde Bir Aşk Gerçek Oldu! Başrol Oyuncuları Sessiz Sedasız… Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Bir Aşk Gerçek Oldu! Başrol Oyuncuları Sessiz Sedasız… Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki…
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Bakın Kaç Yaşında! Eşi Seda Ocak İle Yaşları Dikkat Çekti… Dile Kolay, 19 Yıldır Evliler! mask
Survivor Seda Ocak’ın Eşi Yasin Ocak Bakın Kaç Yaşında! Eşi Seda Ocak İle Yaşları Dikkat Çekti… Dile Kolay, 19 Yıldır Evliler!
Survivor Yasin’den Yürek Sızlatan Açıklama! Yarışmaya Katıldığına Katılacağına Bin Pişman Oldu; Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yasin’den Yürek Sızlatan Açıklama! Yarışmaya Katıldığına Katılacağına Bin Pişman Oldu; Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
İbo Show’u Seren Serengil Kattı Karıştırdı! Eski Sevgili Defterlerini Açtıkça Açtı; Ortalık Yıkıldı! Yeni Sevgilisi Sinir Krizine Girebilir! mask
İbo Show’u Seren Serengil Kattı Karıştırdı! Eski Sevgili Defterlerini Açtıkça Açtı; Ortalık Yıkıldı! Yeni Sevgilisi Sinir Krizine Girebilir!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer… mask
Bahar Candan’ın Aylık Geliri Sinirden Beyinlere Kan Sıçratıyor! Asgari Ücretliler Kafalarını Duvarlara Vursa Yeridir! Meğer…
Masterchef Mehmet Şef, Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık” mask
Masterchef Mehmet Şef, Masterchef’i Karşısına Aldı! Acun Ilıcalı “Yaka Paça” Göndermişti; Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Yok Artık”
Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Kuruluş Osman Dizisine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Burak Özçivit Neye Uğradığını Şaşıracak! Sosyal Medya Sallanıyor!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Açıklama! Ne Demir, Ne Yılmaz! Artık Kimse Kurtaramaz; Acı Haber Verildi! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ağlatan Açıklama! Ne Demir, Ne Yılmaz! Artık Kimse Kurtaramaz; Acı Haber Verildi! Neler Oluyor?
Survivor Sema Hastanelik Oldu! Hakaretsiz Kaldı, Nefes Alışları Durdurdu! Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sema Hastanelik Oldu! Hakaretsiz Kaldı, Nefes Alışları Durdurdu! Son Hali Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
En Sadakatsiz Olan Burçlar Kimdir? İşte Sadakatsiz Dizisini Geride Bırakan O Burçlar… mask
En Sadakatsiz Olan Burçlar Kimdir? İşte Sadakatsiz Dizisini Geride Bırakan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status