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14 Mar 2022 - 16:25

Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Başı Yine Belada! Bu Kez Onu Doruk Bile Kurtaramayacak; Finale Doğru Yokuş Aşağı İniyor… “Yok Artık”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de kıyamet koptu. Asiye’nin başı yeniden belaya girerken; kardeşlerin bir türlü yüzünün gülmemesi ise şok etkisi yarattı! Bu kez onu Doruk’un bile kurtaramayacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Yakın zamanda final olacağı düşünülen Kardeşlerim dizisinde yaşanan son olay ise “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…