- 14 Mar 2022 - 16:57

Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım İfşa Edildi! Konsey İptal; Eleme Yok! Acun Ilıcalı Hızır Gibi Yetişti Ama İpler Koptu… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edildi! Konseyin iptal edildiği gündeme bomba gibi düşerken; elemenin olmayacağına dair iddialarda gündeme taşındı! Yaşanan olaylardan sonra Acun Ilıcalı’nın Hızır gibi yetiştiği ve olaya el attığı iddia edilse bile son durumun içler acısı olduğu sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşam ise bir isim hayallerine veda etmişti. Sercan Yıldırım elenen isim olarak hayallerine veda ederken; hayranları ise yıkılmıştı. Şimdi ise büyük kıyamet yeni bölümle koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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