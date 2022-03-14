Teşkilat Dizisinde Kıyamet Koptu! O Sahne Milyonların Gözlerini Yummasına Neden Oldu! Herkes O Gerçeği Sonunda Öğrendi…
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat içerisinde yaşanan o sahne izleyicilerin hayretler içerisinde kalmalarına neden oldu. 38. bölümde yaşanan o gelişmeler heyecanı doruklara ulaştırdı. İşte Teşkilat dizisindeki o sahne ve merak edilen detaylar…
Ekranlara gelen her yeni bölümüyle dizi severlerin heyecandan nefeslerini kesen Teşkilat dizisin yayınlanan son bölümü bir kez daha heyecanla izlendi. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde yaşanan o gelişmeler karşısında izleyiciler şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemedi. İşte Teşkilat dizisinde izleyicilerin nefeslerini kesen sahne hakkında merak edilen tüm detaylar…
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14 Mar 2022 - 22:13 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.