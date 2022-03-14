- 14 Mar 2022 - 23:17 G: 14 Mar 2022 - 23:18

Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak, ilan yayımlandı mı? 3 Bin Kişiye Gelir Kapısı Olacak; Hemen Başvuru Yapın! Acele Edin…

Bir süredir memur olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği bekçi alımları ile ilgili açıklama nihayet Resmi Gazete’de yayınlandı. Bekçi alımları için tarih veren Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım şartlarını da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Sizde Bekçi alımları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir memur olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği bekçi alımları ile ilgili açıklama nihayet Resmi Gazete’de yayınlandı. Bekçi alımları için tarih veren Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım şartlarını da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan bekçi alımlarının nasıl gerçekleşeceği de ortaya çıktı. Peki, bekçi alımları ne zaman olacak 2022? Bekçi alımları şartları neler? Bekçi alımları için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Mar 2022 - 23:17 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor?
Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor! mask
Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor!
Metro Market Ayçiçek Yağında Yeni Bir Devir Açtı! A101 ve Bim Çılgına Dönebilir! “En Ucuzu Burada” Dedi, Litresini… mask
Metro Market Ayçiçek Yağında Yeni Bir Devir Açtı! A101 ve Bim Çılgına Dönebilir! “En Ucuzu Burada” Dedi, Litresini…
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları mask
Ayçiçek Yağı SON Fiyatlar Ne Oldu? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları
Bu Ülkeye Gidene Tam Tamına 50 bin STERLİN Veriliyor! Giden Zengin Olacak; Paraya Para Demeyecek! Bu Şartı Yerine Getirenler, Hemen Valizleri Hazırlasın... mask
Bu Ülkeye Gidene Tam Tamına 50 bin STERLİN Veriliyor! Giden Zengin Olacak; Paraya Para Demeyecek! Bu Şartı Yerine Getirenler, Hemen Valizleri Hazırlasın...
Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar! Ankara’da 2, 12 Ve 16 Kiloluk Tüp Ne Kadar? mask
Tüp Fiyatları 2022 Ne Kadar! Ankara’da 2, 12 Ve 16 Kiloluk Tüp Ne Kadar?
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat! mask
Eşyalı Yazlık Villa Kira Fiyatları Dudak Uçuklattı! 100 Bin, 200 Bin Ve 300 Bin TL’ye Ulaştı… Erken Rezervasyona Dikkat!
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım? mask
Araç Plakası Düştü, Çalındı Ne Yapmalıyım 2022? Yolda Plakam Düştü Ne Yapmalıyım?
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022… mask
Tüp Kullananlara Şok Haber! Tüp Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki Her şey İmkansız Olacak? İşte Tüp Fiyatları 2022…
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla A101 Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte A101 İş Başvurusu Ve Şartları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Nefeslerin Tutulduğu Anlar! Survivor Sema sakatlandı mı ne oldu? Son Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Nefeslerin Tutulduğu Anlar! Survivor Sema sakatlandı mı ne oldu? Son Durumu Hüngür Hüngür Ağlattı! Neler Oluyor?
Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Sahura Kalkacağımız ve İftar Yapacağımız O Gün! mask
Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İşte İlk Sahura Kalkacağımız ve İftar Yapacağımız O Gün!
Aşkta Zekasını En Fazla Kullanan Burçlar Hangisidir? İşte Her Adımı Mantıkla Atan O Burçlar… mask
Aşkta Zekasını En Fazla Kullanan Burçlar Hangisidir? İşte Her Adımı Mantıkla Atan O Burçlar…
Aşkı Filmlerde Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Filim İzlerken Salya Sümük Ağlayan O Burçlar… mask
Aşkı Filmlerde Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Filim İzlerken Salya Sümük Ağlayan O Burçlar…
Kredi Kartı Borçlarınızdan Kurtulmak için Bu 7 Yolu Takip Edin! Bunları Yaparsanız Her şey Düzelecek… mask
Kredi Kartı Borçlarınızdan Kurtulmak için Bu 7 Yolu Takip Edin! Bunları Yaparsanız Her şey Düzelecek…
Tüm Vatandaşların Dikkatine! Torunlara Bakanlar Bu Şartı Sağlıyorsanız 425 Lira Ödeniyor! Hesaplara Anında Yatıyor! mask
Tüm Vatandaşların Dikkatine! Torunlara Bakanlar Bu Şartı Sağlıyorsanız 425 Lira Ödeniyor! Hesaplara Anında Yatıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status