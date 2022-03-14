Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak, ilan yayımlandı mı? 3 Bin Kişiye Gelir Kapısı Olacak; Hemen Başvuru Yapın! Acele Edin…

Bir süredir memur olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği bekçi alımları ile ilgili açıklama nihayet Resmi Gazete’de yayınlandı. Bekçi alımları için tarih veren Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım şartlarını da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan bekçi alımlarının nasıl gerçekleşeceği de ortaya çıktı. Peki, bekçi alımları ne zaman olacak 2022? Bekçi alımları şartları neler? Bekçi alımları için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

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