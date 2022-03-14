Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak, ilan yayımlandı mı? 3 Bin Kişiye Gelir Kapısı Olacak; Hemen Başvuru Yapın! Acele Edin…
Bir süredir memur olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği bekçi alımları ile ilgili açıklama nihayet Resmi Gazete’de yayınlandı. Bekçi alımları için tarih veren Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım şartlarını da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Sizde Bekçi alımları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir memur olmak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği bekçi alımları ile ilgili açıklama nihayet Resmi Gazete’de yayınlandı. Bekçi alımları için tarih veren Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım şartlarını da detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. Öte yandan bekçi alımlarının nasıl gerçekleşeceği de ortaya çıktı. Peki, bekçi alımları ne zaman olacak 2022? Bekçi alımları şartları neler? Bekçi alımları için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…
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14 Mar 2022 - 23:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.