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14 Mar 2022 - 19:22

Metro Market Ayçiçek Yağında Yeni Bir Devir Açtı! A101 ve Bim Çılgına Dönebilir! “En Ucuzu Burada” Dedi, Litresini…

İndirimli ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Metro marketleri, ayçiçek yağına gelen zamlara adeta savaş açtı. Bu haftadan itibaren ayçiçek yağı fiyatını adeta dibe çeken Metro marketleri, o fiyat ile herkesi adeta şoke etti. Sizde Metro marketlerde satılan ayçiçek yağı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...