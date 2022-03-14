Metro Market Ayçiçek Yağında Yeni Bir Devir Açtı! A101 ve Bim Çılgına Dönebilir! “En Ucuzu Burada” Dedi, Litresini…
İndirimli ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Metro marketleri, ayçiçek yağına gelen zamlara adeta savaş açtı. Bu haftadan itibaren ayçiçek yağı fiyatını adeta dibe çeken Metro marketleri, o fiyat ile herkesi adeta şoke etti. Sizde Metro marketlerde satılan ayçiçek yağı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
İndirimli ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Metro marketleri, ayçiçek yağına gelen zamlara adeta savaş açtı. Bu haftadan itibaren ayçiçek yağı fiyatını adeta dibe çeken Metro marketleri, o fiyat ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Metro marketi ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Metro marketi 14 Mart 2022 indirimli ürünler neler? İşte, detaylar…
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14 Mar 2022 - 19:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.