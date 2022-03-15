- 15 Mar 2022 - 14:18 G: 15 Mar 2022 - 14:21

Metro Market AYÇİÇEK Yağında Yeni İndirim Yaptı! A101 ve Bim Çılgına Dönebilir! “En Ucuzu Burada” Dedi, Litresini…

İndirimli ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Metro marketleri, ayçiçek yağına gelen zamlara adeta savaş açtı. Bu haftadan itibaren ayçiçek yağı fiyatını adeta dibe çeken Metro marketleri, o fiyat ile herkesi adeta şoke etti. Sizde Metro marketlerde satılan ayçiçek yağı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

İndirimli ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Metro marketleri, ayçiçek yağına gelen zamlara adeta savaş açtı. Bu haftadan itibaren ayçiçek yağı fiyatını adeta dibe çeken Metro marketleri, o fiyat ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Metro marketi ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Metro marketi 14 Mart 2022 indirimli ürünler neler? İşte, detaylar…

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15 Mar 2022 - 14:18 - Yaşam

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