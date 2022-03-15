Üç Kuruş Dizisi Final Yapıyor! Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Beş Saniye Sürmedi! Senaryo Yeniden Yazılıyor!
Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin resmen ipi çekildi. Çukur dizisinin yeniden ekranlara gelme haberi dizinin tüm popüleritesini yitirmesini sağladı. İşte detaylar…
Oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Alabora ve Nesrin Cavadzade gibi önemli isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi hakkında yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşkına çevirdi. Dizinin ekranlara veda ediyor olması dizi izleyicilerini derinden etkiledi. Ancak dizinin sona ermesinin asıl nedeninin Çukur dizisi olduğu ortaya çıktı. Çukur dizisinin yeniden ekranlara geleceğine yönelik haberler izleyicileri derin bir heyecana sürükledi. İşte konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…
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15 Mar 2022 - 11:33 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.