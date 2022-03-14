Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor!
Şimdilerde arka arkaya zam alması nedeniyle tıpkı Ayçiçek yağları gibi vatandaşların sürekli olarak gündeminde olan akaryakıt fiyatları, vatandaşların her şeyi zamlı olarak alır hale gelmesine neden olmaya başladı. Ancak petrolün varil fiyatının düşmesi ile birlikte akaryakıt zamları da yönünü değiştirdi. İşte Akaryakıtta yaşanacak indirimin detayları...
Şimdilerde arka arkaya zam alması nedeniyle tıpkı ayçiçek yağları gibi vatandaşların sürekli olarak gündeminde olan akaryakıt fiyatları, vatandaşların her şeyi zamlı olarak alır hale gelmesine neden olmaya başladı. O zamların vatandaştaki etkisini azaltmak için harekete geçen yetkililer ise, akaryakıt fiyatlarının da bu haftaki gidişatını merak ettirir hale geldi. Öte yandan KDV indirimi için yapılan o girişimin akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyeceği de nihayet ortaya çıktı. Peki, akaryakıt fiyatları artacak mı, düşecek mi? 14 Mart 2022 benzin ve motorin ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları artacak mı? İşte, detaylar…
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14 Mar 2022 - 19:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.