Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor!

Şimdilerde arka arkaya zam alması nedeniyle tıpkı ayçiçek yağları gibi vatandaşların sürekli olarak gündeminde olan akaryakıt fiyatları, vatandaşların her şeyi zamlı olarak alır hale gelmesine neden olmaya başladı. O zamların vatandaştaki etkisini azaltmak için harekete geçen yetkililer ise, akaryakıt fiyatlarının da bu haftaki gidişatını merak ettirir hale geldi. Öte yandan KDV indirimi için yapılan o girişimin akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyeceği de nihayet ortaya çıktı. Peki, akaryakıt fiyatları artacak mı, düşecek mi? 14 Mart 2022 benzin ve motorin ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları artacak mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...