İbo Show’da Skandal Kriz! Bülent Serttaş, Oryantal Didem’e Şimdi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kan Beyne Sıçrıyor! Neler Oluyor?

Star TV ekranlarının en heyecanlı programlarından biri olan İbo Show, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden iddialı konukları ile seyircisinin karşısına çıkan İbo Show, bu kez Bülent Serttaş ve Oryantal Didem’i aynı anda stüdyoda ağırladı. Geçişte yaşadıkları polemikler ile magazin dünyasının en çok dikkat çeken ikilisi olan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem bir kez daha yeni bir polemik içerisine girdi. O polemik esnasında Oryantal Didem’in Bülent Serttaş’a söylediklerini duyanlarsa, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Bülent Serttaş ile Oryantal Didem arasında ne yaşandı? Oryantal Didem, Bülent Serttaş’a ne dedi? İşte, detaylar…

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