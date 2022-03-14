İbo Show’da Skandal Kriz! Bülent Serttaş, Oryantal Didem’e Şimdi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kan Beyne Sıçrıyor! Neler Oluyor?
İbo Show, bu kez Bülent Serttaş ve Oryantal Didem’i aynı anda stüdyoda ağırladı. Geçişte yaşadıkları polemikler ile magazin dünyasının en çok dikkat çeken ikilisi olan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem bir kez daha yeni bir polemik içerisine girdi. İşte ikili arasında geçen ve herkesi şaşırtan polemiğin detayları...
Star TV ekranlarının en heyecanlı programlarından biri olan İbo Show, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Her hafta birbirinden iddialı konukları ile seyircisinin karşısına çıkan İbo Show, bu kez Bülent Serttaş ve Oryantal Didem’i aynı anda stüdyoda ağırladı. Geçişte yaşadıkları polemikler ile magazin dünyasının en çok dikkat çeken ikilisi olan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem bir kez daha yeni bir polemik içerisine girdi. O polemik esnasında Oryantal Didem’in Bülent Serttaş’a söylediklerini duyanlarsa, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Bülent Serttaş ile Oryantal Didem arasında ne yaşandı? Oryantal Didem, Bülent Serttaş’a ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Mar 2022 - 19:25 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.