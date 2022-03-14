- 14 Mar 2022 - 22:19

Esra Erol’da Final Mi Yapıyor! ATV Kararını Verdi... Artık Yayında Olmayacak, Son Viraja Girildi!

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da programında yaşanan o gelişmeler programın resmen fişini çekti. Esra Erol’un tepkisi ardından milyonla resmen ayağa kalktı. İşte detaylar…

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yaşanan gelişmeler milyonların ağızlarını çık bırakmıştı. Her zaman yaşanan hayatlar milyonları şaşkına çevirse de bu kez Esra Erol’un izleyiciler tarafından fazla bulunan tepkisi şaşkına çevirdi. Yaşanan tüm bu gelişmeler ardından sessiz kalmak istemeyen milyonla harekete geçti. Yaptıkları o hareketle Esra Erol’un ayağını resmen kaydırdılar. İşte Esra Erol’da programında yaşanan o gelişmeler ve program hakkında merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 22:19 - Magazin

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