- 14 Mar 2022 - 19:29

Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde yaz aylarından bu yana birlikte olduğu meslektaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığını duyuran Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini günlerdir koruyan Hande Erçel, bugün sessizlik yemini bozdu ve hakkındaki aşk iddialarına cevap verdi. İşte Hande Erçel ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde yaz aylarından bu yana birlikte olduğu meslektaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığını duyuran Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini günlerdir koruyan Hande Erçel, bugün sessizlik yemini bozdu ve hakkındaki aşk iddialarına cevap verdi. Hande Erçel’in adının aşk iddialarına karıştığı kişiyse, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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14 Mar 2022 - 19:29 - Yaşam

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