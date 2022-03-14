Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde yaz aylarından bu yana birlikte olduğu meslektaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığını duyuran Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini günlerdir koruyan Hande Erçel, bugün sessizlik yemini bozdu ve hakkındaki aşk iddialarına cevap verdi. İşte Hande Erçel ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde yaz aylarından bu yana birlikte olduğu meslektaşı Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığını duyuran Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini günlerdir koruyan Hande Erçel, bugün sessizlik yemini bozdu ve hakkındaki aşk iddialarına cevap verdi. Hande Erçel’in adının aşk iddialarına karıştığı kişiyse, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Mar 2022 - 19:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.