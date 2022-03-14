Efsane film Disney Plus'ta dizi oluyor! Pınar Deniz İçin İmzalar Atıldı; Bombaları Arka Arkaya Patlatıyor! Her Şey Yerle Bir Olacak!

- 14 Mar 2022 - 22:18

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Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan Exxen için hazırlanan yeni proje izleyicilerin şaşkınlık içerisinde kalmalarına neden oldu. Platform içerisinde yayınlanacak olan yeni dizi hakkında yaşanan yeni gelişme şaşkınlık içerisinde bıraktı. İşte o detaylar…

Exxen için BKM tarafından çekilmesi planlanan yeni proje hakkında yaşanan gelişeler duyanları hayrete düşürdü. Acun Ilıcalı’nın platformu olan Exxen için hazırlanan Star dizisinin başrol oyuncusunun aslında Melisa Şenolsun olması bekleniyordu. Geçen yıl çekilmesi beklenen Star dizisi için istenen cast bulunmayınca projenin çekimleri rafa kaldırılmıştı. Ancak aranan o yüz bulundu. Dizinin başrol oyuncusu sevilen isimlerden birisi oldu. İşte o isim ve merak edilen diğer ayrıntılar…

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14 Mar 2022 - 22:18 - Dizi Haberleri

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