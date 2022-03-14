- 14 Mar 2022 - 19:26 G: 14 Mar 2022 - 19:27

Survivor Sema Hastanelik Oldu; Raporlar Hiç İç Açıcı Değil! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasının Üstünde… Sonuç: Hüsran, Acı, Gözyaşı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve milyonların kalbinde şimdiden şampiyon olan Sema, şok etkisi yarattı. Hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düşen Sema Aydemir’in raporları ise hiç iç açıcı olmadığı bilgileri dolaşmaya başladı! Acun Ilıcalı’nın yaşanan sakatlık sonrasında ellerini kafasının üstünde olduğu konuşulmaya başlandı! Sonuç: hüsran, gözyaşı ve acı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte bir eleme yaşanmıştı. Yarışmaya veda eden isimse Sercan Yıldırım olmuştu. Hızlı elemelerin başlamasıyla birlikte yarışmada hız kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Sema Aydemir’in son durumu ise hayranlarını paramparça etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Mar 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

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