Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Mar 2022 - 19:26

Survivor Sema Hastanelik Oldu; Raporlar Hiç İç Açıcı Değil! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasının Üstünde… Sonuç: Hüsran, Acı, Gözyaşı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve milyonların kalbinde şimdiden şampiyon olan Sema, şok etkisi yarattı. Hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düşen Sema Aydemir’in raporları ise hiç iç açıcı olmadığı bilgileri dolaşmaya başladı! Acun Ilıcalı’nın yaşanan sakatlık sonrasında ellerini kafasının üstünde olduğu konuşulmaya başlandı! Sonuç: hüsran, gözyaşı ve acı…