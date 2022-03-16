Gönül Dağı Dizisinde Ayrılan Fenomen Oyuncu Geri Dönüyor! Görenler Gözlerine İnanamıyor; Anlaşmalar Resmen Yapıldı! Neler Oluyor?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında yaşanan yeni gelişme izleyicileri sevinç krizlerine soktu. O ismin kadroya yeniden dahil olması heyecanı katladıkça katladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı dizisine yeniden dahil olan o isim izleyicileri ciddi anlamda sevindirdi. Bir süredir ortalarda görünmeyen o karakterin yeniden kadroda yer alıyor olduğunu görmek dizi severler tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Gönül Dağı dizisinden ayrılmasına rağmen yeniden kadroya dahil olan o isim ve merak edilen diğer ayrıntılar…
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16 Mar 2022 - 10:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.