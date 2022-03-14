Gönül Dağı Dizisinin Efsane Oyuncusu Yeniden Kadroda! Görenler Gözlerine İnanamıyor; Anlaşmalar Resmen Yapıldı! Neler Oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı dizisine yeniden dahil olan o isim izleyicileri ciddi anlamda sevindirdi. Bir süredir ortalarda görünmeyen o karakterin yeniden kadroda yer alıyor olduğunu görmek dizi severler tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Gönül Dağı dizisinden ayrılmasına rağmen yeniden kadroya dahil olan o isim ve merak edilen diğer ayrıntılar…

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