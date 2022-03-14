- 14 Mar 2022 - 19:31 G: 14 Mar 2022 - 19:35

Gönül Dağı Dizisinin Efsane Oyuncusu Yeniden Kadroda! Görenler Gözlerine İnanamıyor; Anlaşmalar Resmen Yapıldı! Neler Oluyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında yaşanan yeni gelişme izleyicileri sevinç krizlerine soktu. O ismin kadroya yeniden dahil olması heyecanı katladıkça katladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı dizisine yeniden dahil olan o isim izleyicileri ciddi anlamda sevindirdi. Bir süredir ortalarda görünmeyen o karakterin yeniden kadroda yer alıyor olduğunu görmek dizi severler tarafından coşkuyla karşılandı. İşte Gönül Dağı dizisinden ayrılmasına rağmen yeniden kadroya dahil olan o isim ve merak edilen diğer ayrıntılar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Mar 2022 - 19:31 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Kerem Bürsin Defterini Kapattı Mı? Yeni Aşk İddialarına Öyle Bir Şey Dedi Ki, Kalpler Tir Tir Titriyor! Neler Oluyor?
Survivor Semih Öztürk'ün Eşi Kurretülayn Matur Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Kurretülayn Matur Nereli, Mesleği Nedir? mask
Survivor Semih Öztürk'ün Eşi Kurretülayn Matur Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Kurretülayn Matur Nereli, Mesleği Nedir?
Survivor Sema Hastanelik Oldu; Raporlar Hiç İç Açıcı Değil! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasının Üstünde… Sonuç: Hüsran, Acı, Gözyaşı… mask
Survivor Sema Hastanelik Oldu; Raporlar Hiç İç Açıcı Değil! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasının Üstünde… Sonuç: Hüsran, Acı, Gözyaşı…
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir Evli Mi? Sercan Yıldırım Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
İbo Show’da Skandal Kriz! Bülent Serttaş, Oryantal Didem’e Şimdi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kan Beyne Sıçrıyor! Neler Oluyor? mask
İbo Show’da Skandal Kriz! Bülent Serttaş, Oryantal Didem’e Şimdi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kan Beyne Sıçrıyor! Neler Oluyor?
Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor! mask
Tüm Araç Kullananların Dikkatine! Akaryakıtta Mucize Gerçekleşti; 5 TL İndirim… Hayaldi Gerçek Oluyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status