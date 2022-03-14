Demet Özdemir Bombanın Pimini Çekti! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Kıyamet Resmen Kopacak! O İsimlerle Birlikte…
Oyuncu Demet Özdemir’in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun hayranları bu haber karşısında ne diyeceklerini bilemedi. İşte Demet Özdemir’in yer alacağı yeni proje ve merak edilen detaylar…
Son olara Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir’in yeni bir projede yer alması bekleniyor. Bir süredir oyuncunun hayranları yen proje için haber bekliyordu. Ünlü oyuncunun yer alacağı yeni proje hakkında yapılan haberler özellikle de oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirdi. Aynı zamanda güzel oyuncunun başrolü paylaşacağı rol arkadaşı da belli oldu. İşte Demet Özdemir’in yer alacağı projeye dair merak edilen tüm ayrıntılar…
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14 Mar 2022 - 19:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.