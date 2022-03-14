- 14 Mar 2022 - 19:51 G: 14 Mar 2022 - 19:55

Demet Özdemir Bombanın Pimini Çekti! Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Kıyamet Resmen Kopacak! O İsimlerle Birlikte…

Oyuncu Demet Özdemir’in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun hayranları bu haber karşısında ne diyeceklerini bilemedi. İşte Demet Özdemir’in yer alacağı yeni proje ve merak edilen detaylar…

Son olara Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir’in yeni bir projede yer alması bekleniyor. Bir süredir oyuncunun hayranları yen proje için haber bekliyordu. Ünlü oyuncunun yer alacağı yeni proje hakkında yapılan haberler özellikle de oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirdi. Aynı zamanda güzel oyuncunun başrolü paylaşacağı rol arkadaşı da belli oldu. İşte Demet Özdemir’in yer alacağı projeye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

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14 Mar 2022 - 19:51 - Dizi Haberleri

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