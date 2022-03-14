Demet Özdemir Öyle Bir Yapımla Geliyor Ki, Kıyamet Resmen Kopacak! Demet Özdemir'in O İsimlerle Birlikte…Ekranları Sallayacak!

Son olara Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir’in yeni bir projede yer alması bekleniyor. Bir süredir oyuncunun hayranları yen proje için haber bekliyordu. Ünlü oyuncunun yer alacağı yeni proje hakkında yapılan haberler özellikle de oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirdi. Aynı zamanda güzel oyuncunun başrolü paylaşacağı rol arkadaşı da belli oldu. İşte Demet Özdemir’in yer alacağı projeye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

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