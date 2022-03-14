Fahriye Evcen Milyonları Büyüledi; Nefesleri Kesti! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Alev Alev Yanıyor! Eksi Derecelerde, Sokaklara Çıkıp…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, milyonları büyülemeyi başardı! Nefesleri kesen güzel oyuncu; öyle bir paylaşım yaptı ki, hayranları adeta mest oldu. Eksi derecelerde sokaklara çıkarak hayranlarını alev alev yakan Fahriye Evcen, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın doğumundan uzun yıllar sonra sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Eşi Burak Özçivit gibi tarih dizisinde rol alan Fahriye Evcen, yoğun set temposundan sıyrıldığı sürece sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Her paylaşımı olay yaratan Fahriye Evcen’in son paylaşımı ise milyonları büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.