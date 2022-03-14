Acun Ilıcalı’nın Yakınından Büyük SMS İfşası! Survivor Nisa Hakkında Çıkan Gerçek Çığırından Çıkardı! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı’nın canından çok sevdiği isim; öyle bir ifşaya yer verdi ki, akıl beyin durdu! Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yapan Hakan Hatipoğlu, her şeyin çığırından çıkmasına neden oldu! Survivor izleyicisinin kafasında soru işareti bırakan Hakan Hatipoğlu; canlı yayında olduğunu unutup bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmayı yorumlayan Panorama ekibinde bulunan Hakan Hatipoğlu, Survivor izleyicisinin şok olmasına neden olacak bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.