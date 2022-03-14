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14 Mar 2022 - 22:59

Acun Ilıcalı’nın Yakınından Büyük SMS İfşası! Survivor Nisa Hakkında Çıkan Gerçek Çığırından Çıkardı! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Acun Ilıcalı’nın canından çok sevdiği isim; öyle bir ifşaya yer verdi ki, akıl beyin durdu! Nisa Bölükbaşı hakkında açıklama yapan Hakan Hatipoğlu, her şeyin çığırından çıkmasına neden oldu! Survivor izleyicisinin kafasında soru işareti bırakan Hakan Hatipoğlu; canlı yayında olduğunu unutup bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…