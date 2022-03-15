Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisi İçin Müjde! Oktay Kaynarca Yeniden Döneceğini Duyurdu; Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yapması ardından yeni sezona başlamadı ve öylece yarıda bırakarak bir anda final kararı aldı. Bu durum karşısında dizi severler ne olduğunu anlamasa bile Oktay Kaynarca kendisi için şok açıklamalarda bulundu. Bu sefer öyle bir yapımla ekranlarda yer alacak ki görenler gözlerine dahi inanamayacaklar.

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismin dizide yer aldığı sırada 7. Sezona merhaba demek için hazırlanıyorlardı. Fakat sezon finali ardından bir daha ekranlara gelmedi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!