Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Güzel Haber! Hızır Reis Oktay Kaynarca Açıkladı.. EDHO Kaldığı Yerden Yeniden! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
ATV ekranlarında 6 sezon boyunca sert rüzgarlar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için bomba haberler geldi. Oktay Kaynarca’nın ekranlara yeniden döneceğini duyurması gören herkesi şaşkına çevirdi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yapması ardından yeni sezona başlamadı ve öylece yarıda bırakarak bir anda final kararı aldı. Bu durum karşısında dizi severler ne olduğunu anlamasa bile Oktay Kaynarca kendisi için şok açıklamalarda bulundu. Bu sefer öyle bir yapımla ekranlarda yer alacak ki görenler gözlerine dahi inanamayacaklar.
Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismin dizide yer aldığı sırada 7. Sezona merhaba demek için hazırlanıyorlardı. Fakat sezon finali ardından bir daha ekranlara gelmedi.
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15 Mar 2022 - 11:43 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.