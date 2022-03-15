- 15 Mar 2022 - 07:04 G: 15 Mar 2022 - 07:09

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 15 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 15 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

ASKİ’nin Ankara’nın dört bir yanında sürdürdüğü su altyapısı bakım ve onarım çalışmaları, 15 Mart 2022 Salı günü de devam ediyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerinde dair de bilgilendirme yapmış olan ASKİ, Ankaralıların kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor. Peki, ASKİ 15 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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15 Mar 2022 - 07:04 - Yaşam

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